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Manchester City-West Ham United: 2-0 | Maç özeti izle

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Giriş Tarihi: 20.02.2020
MANCHESTER CİTY WEST HAM UNİTED RAHAT GEÇTİ!

'in ertelenen maçında sahasında West 'ı konuk etti. Önemli maçı City Rodrigo ve De Bruyne'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

İngiltere 'de geçtiğimiz hafta yoğun yağış nedeniyle -West maçı ertelenmişti.

Ertelenen maçta City, Etihad Stadı'nda rakibini konuk etti.

Mücadeleyi Rodrigo ve De Bruyne'nin golleriyle 2-0 kazanan maviler lider Liverpool ile puan farkını 22'ye indirdi.

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