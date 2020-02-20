Manchester City-West Ham United: 2-0 | Maç özeti izle

Premier Lig'in ertelenen maçında Manchester City sahasında West Ham United'ı konuk etti. Önemli maçı City Rodrigo ve De Bruyne'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz hafta yoğun yağış nedeniyle Manchester City-West Ham United maçı ertelenmişti.

Ertelenen maçta City, Etihad Stadı'nda rakibini konuk etti.

Mücadeleyi Rodrigo ve De Bruyne'nin golleriyle 2-0 kazanan maviler lider Liverpool ile puan farkını 22'ye indirdi.