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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? İşte derbi hakeminin takımı

Süper Lig'in 23. haftasında tüm gözlerin çevrileceği Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler gündeme oturdu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında gündeme oturan Halil Umut Meler, bu hafta oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine atandı. Dev derbiye atanan hakem Halil Umut Meler'in hangi takımlı olduğu merak konusu oldu. Pekl Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakemi hangi takımlı?

Giriş Tarihi: 19.02.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 12:13
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? İşte derbi hakeminin takımı

Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu. İnternet dünyasının araştırılan ismi olan Halil Umut Meler'in tuttuğu takım yine en çok merak edilenler arasında. İşte başta Halil Umut Meler olmak üzere, hakemlerin tuttuğu takımlar.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? İşte derbi hakeminin takımı

Neslihan Atagül - Beşiktaş

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? İşte derbi hakeminin takımı

Hadise - Galatasaray

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? İşte derbi hakeminin takımı

Ozan Akbaba - Fenerbahçe

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? İşte derbi hakeminin takımı

Oktay Kaynarca - Eskişehirspor