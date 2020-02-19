Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? İşte derbi hakeminin takımı

Süper Lig'in 23. haftasında tüm gözlerin çevrileceği Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler gündeme oturdu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında gündeme oturan Halil Umut Meler, bu hafta oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine atandı. Dev derbiye atanan hakem Halil Umut Meler'in hangi takımlı olduğu merak konusu oldu. Pekl Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakemi hangi takımlı?