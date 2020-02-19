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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? İşte derbi hakeminin takımı
Süper Lig'in 23. haftasında tüm gözlerin çevrileceği Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler gündeme oturdu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında gündeme oturan Halil Umut Meler, bu hafta oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine atandı. Dev derbiye atanan hakem Halil Umut Meler'in hangi takımlı olduğu merak konusu oldu. Pekl Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakemi hangi takımlı?
Giriş Tarihi: 19.02.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 12:13
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