20 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Barcelona özel izinle Martin Braithwaite'i transfer etti

SPOR
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
ÖZEL İZİNLE DÜNYA DEVİNE TRANSFER OLDU!

() ekibi Barcelona, Leganes'ten Danimarkalı forvet oyuncusu Martin Braithwaite'i kadrosuna kattı.Bu sezon Leganes'te 27 maça çıkan Braithwaite, 8 gol attı.

Barcelona Kulübü, 28 yaşındaki Braithwaite'in 18 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edildiğini duyurdu.

Serbest kalma bedeli 300 milyon avro olarak belirlenen Danimarkalı futbolcuyla 30 Haziran 2024'e kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Kariyerine ülkesinin Esbjerg takımında başlayan Braithwaite, Fransa'da Toulouse, Bordeaux, İngiltere'de Middlesbrough'da oynadıktan sonra geçen sezon Leganes'e transfer olmuştu.

Bu sezon Leganes'te 27 maça çıkan Braithwaite, 8 gol attı.

Bu arada Barcelona, transfer dönemi olmamasına karşın takımda yaşanan uzun süreli sakatlıklar üzerine 'nın özel izniyle kadrosuna katkı yapma hakkı elde etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN