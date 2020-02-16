Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko maçı A Spor'da

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

BASKETBOLSEVERLER EKRAN BAŞINA!

Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nda dev final heyecanı A Spor'da yaşanacak. Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe Beko kupayı evine götürmek için karşı karşıya. Dev final Bugün saat 17:00'dan itibaren A Spor ekranında milyonlarla buluşacak.