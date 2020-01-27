Kobe Bryant kızları öldü mü? Kobe Bryant kaç çocuğu var? Kobe Bryant eşi kimdir?
Kaliforniya’da bir helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Kobe Bryant kızları öldü mü? Kobe Bryant kaç çocuğu var? NBA’e damgasını vuran ünlü basketbolcu Kobe Bryant’ın ölüm haberi dünyayı şok etti. Düşen helikopterde Bryant’ın kızlarının da olduğu iddia edilmişti. Kaza sonucu Kobe Bryant haricinde 4 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Peki, Kobe Bryant kızları öldü mü? Kobe Bryant kaç çocuğu var? Kobe Bryant eşi kimdir? İşte detaylar…
Kobe Bryant kızları öldü mü? Kobe Bryant kaç çocuğu var? Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın ölüm haberi gündeme oturdu. Bir döneme damgasını vuran efsane basketbolcu Bryant, Kaliforniya'da gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybetti. Helikopterde Bryant ile birlikte 4 kişinin daha öldüğü açıklandı. Ölenler arasında ünlü basketbolcunun çocukları da olduğu belirtilmişti. Peki, Kobe Bryant kızları öldü mü? Kobe Bryant eşi kimdir? İşte son bilgiler...
KOBE BRYANT KAÇ ÇOCUĞU VAR?
Kobe Bryant, 2001 yılında Vanessa Laine Bryant ile evlendi. Vanessa Laine Bryant'ın düşen helikopterde olmadığı öğrenildi. Kobe Bryant'ın 4 tane çocuğu var.
KOBE BRYANT KIZLARI ÖLDÜ MÜ?
Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Maria'nın da helikopter kazasında hayatını kaybettiği doğrulandı.
NELER YAŞANDI?
ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant, California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Los Angeles County Sheriff Twitter hesabından yapılan açıklamada, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant'ın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddiası doğrulandı.
Yerel saatle 10.00 civarında Calabasas'da meydana gelen helikopter kazasında ölen 5 kişiden birinin Bryant olduğu bilgisi doğrulanırken, 4 kişinin ismi açıklanmadı.
Amerikan medyasında yer alan haberlerde kazada ölen diğer 4 kişinin ise Bryant'ın kızları olduğu iddia edildi.
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