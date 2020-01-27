RİP ne demek? RİP ne anlama geliyor?
RİP ne demek? Kobe Bryant’ın ölümünden sonra paylaşılan RİP ne anlama geliyor? Ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. Sosyal medyada efsane basketbolcuyu anmak isteyen kişiler “RİP” sözlerini paylaşıyor. Peki, RİP ne demek? İşte yanıtı…
RİP ne anlama geliyor? RİP ne demek? Efsanevi basketbolcu Kobe Bryant'ın ölümünün ardından paylaşılan RİP mesajları merak konusu oldu. Özellikle yabancı kişilerin hesaplarında R. I. P. ifadeleri kullanılıyor. Peki, RİP ne demek?
RİP NE DEMEK?
RİP'in kelime anlamı: Rest In Peace yani "Huzur içinde yatsın"
NE OLDU?
Eski yıldız basketbolcu NBA efsanesi Kobe Bryant (41), Kaliforniya'daki bir helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti. Los Angeles Polis Departmanı, 5 kişinin olduğu helikopter kazasında kurtulan olmadığını açıkladı. ABD basını ilk olarak Bryant'ın 4 kızının da helikopterde olduğunu duyurdu; ancak daha sonra sadece 13 yaşındaki Gianna Maria-Onore'nin helikopterde olduğu bildirildi.
Kaza, LeBron James'in Bryant'ı geçerek NBA tarihinin en skorer 3. ismi olduğu maçın bir gün sonrasında geldi. Lakers, Philadelphia 76ers'a 108-91 yenilirken; James maçta "MAMBA 4 Life" yazılı bir ayakkabıyla çıkmıştı.
KOBE BRYANT KİMDİR?
1996'da liseden direk NBA'e giden ve NBA tarihinin en genç ismi unvanını elde eden Kobe Bryant, sutör guard ve oyun kurucu pozisyonlarında görev yaptı.
NBA tarihinin en önemli basketbolcularından birisi olan Kobe Bryant, 2000, 2001, 2002, 2009 ve 2010 olmak üzere kariyerine 5 NBA şampiyonluğu sığdırdı. Kobe Bryant, 2009 ve 2010'da NBA Finalleri'nin en değerli oyuncusu seçildi. 2008 ve 2012'de Rüya Takım'la olimpiyat altın madalyası da kazanan Kobe Bryant, NBA'de tüm zamanlarda en çok sayı kaydeden 4. oyuncu unvanının sahibi.
2016'da kariyerine nokta koyan Kobe Bryant, hem 8 hem de 24 numaralı formaları Los Angeles Lakers tarafından emekliye ayrıldı. İki farklı forması emekli edilen tek isim olan Kobe Bryant tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında gösteriliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Hayatı şampiyonluklarla doluydu! Kobe Bryant kimdir?
- 3 büyüklerden Kobe Bryant mesajı
- Kobe Bryant kızları öldü mü? Kobe Bryant kaç çocuğu var? Kobe Bryant eşi kimdir?
- Galatasaray'da Falcao sakatlık geçirdi
- Kobe Bryant kimdir? Kobe Bryant öldü mü? Kobe Bryant ölüm sebebi nedir?
- Toroğlu'ndan F.Bahçe'ye: Türk futbolunun erozyonu...
- Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe'ye sert sözler!
- Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazmış!
- Kobe Bryant hayatını kaybetti!
- Trabzonspor’dan Fenerbahçe'ye sert cevap!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- RİP ne demek? RİP ne anlama geliyor?
- Kobe Bryant kızları öldü mü? Kobe Bryant kaç çocuğu var? Kobe Bryant eşi kimdir?
- Hayatı şampiyonluklarla doluydu! Kobe Bryant kimdir, kaç yaşındaydı? Kobe Bryant’ın hayatı ve başarıları!
- Kobe Bryant kimdir? Kobe Bryant öldü mü? Kobe Bryant ölüm sebebi nedir?
- İçişleri Bakanı Soylu: Enkaz altında 3 vatandaşımız var
- Trabzonspor’dan Fenerbahçe'ye sert cevap!
- MTV son ödeme tarihi ne zaman? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2020 zamlı MTV ücretleri!
- Güvercin neden yok, bitti mi? Güvercin yeni bölüm ne zaman?
- Emine Kuştepe kimdir? Azize Çelik ile konuşan kim? Enkaz altındaki Azize ile konuşan Emine Kuştepe nereli, kaç yaşında?
- Konyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Konyaspor GS canlı
- BİM aktüel 31 Ocak kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu 2. Nesil AirPods dikkat çekiyor!
- Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?