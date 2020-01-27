RİP ne demek? RİP ne anlama geliyor?

RİP ne demek? Kobe Bryant’ın ölümünden sonra paylaşılan RİP ne anlama geliyor? Ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. Sosyal medyada efsane basketbolcuyu anmak isteyen kişiler “RİP” sözlerini paylaşıyor. Peki, RİP ne demek? İşte yanıtı…

RİP ne anlama geliyor? RİP ne demek? Efsanevi basketbolcu Kobe Bryant'ın ölümünün ardından paylaşılan RİP mesajları merak konusu oldu. Özellikle yabancı kişilerin hesaplarında R. I. P. ifadeleri kullanılıyor. Peki, RİP ne demek?

RİP NE DEMEK?

RİP'in kelime anlamı: Rest In Peace yani "Huzur içinde yatsın"

NE OLDU?

Eski yıldız basketbolcu NBA efsanesi Kobe Bryant (41), Kaliforniya'daki bir helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti. Los Angeles Polis Departmanı, 5 kişinin olduğu helikopter kazasında kurtulan olmadığını açıkladı. ABD basını ilk olarak Bryant'ın 4 kızının da helikopterde olduğunu duyurdu; ancak daha sonra sadece 13 yaşındaki Gianna Maria-Onore'nin helikopterde olduğu bildirildi.

Kaza, LeBron James'in Bryant'ı geçerek NBA tarihinin en skorer 3. ismi olduğu maçın bir gün sonrasında geldi. Lakers, Philadelphia 76ers'a 108-91 yenilirken; James maçta "MAMBA 4 Life" yazılı bir ayakkabıyla çıkmıştı.

KOBE BRYANT KİMDİR?

1996'da liseden direk NBA'e giden ve NBA tarihinin en genç ismi unvanını elde eden Kobe Bryant, sutör guard ve oyun kurucu pozisyonlarında görev yaptı.

NBA tarihinin en önemli basketbolcularından birisi olan Kobe Bryant, 2000, 2001, 2002, 2009 ve 2010 olmak üzere kariyerine 5 NBA şampiyonluğu sığdırdı. Kobe Bryant, 2009 ve 2010'da NBA Finalleri'nin en değerli oyuncusu seçildi. 2008 ve 2012'de Rüya Takım'la olimpiyat altın madalyası da kazanan Kobe Bryant, NBA'de tüm zamanlarda en çok sayı kaydeden 4. oyuncu unvanının sahibi.

2016'da kariyerine nokta koyan Kobe Bryant, hem 8 hem de 24 numaralı formaları Los Angeles Lakers tarafından emekliye ayrıldı. İki farklı forması emekli edilen tek isim olan Kobe Bryant tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında gösteriliyor.