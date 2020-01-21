Emre Mor ile yollar ayrılıyor! Sosyal medyada “Galatasaray" yazısını sildi
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Emre Mor, sarı-kırmızılılarla yol ayrımına girdi. Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, genç oyuncunun takımdan ayrılması yönünde karar verdi. 22 yaşındaki orta saha kendisine takım arıyor. Bu gelişmenin ardından sosyal medya hesaplarındaki "Galatasaray" yazısını kaldıran Emre Mor’un, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Sezon başında İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'dan kiralanan Emre Mor, istenilen performansı gösteremedi. Sezon başından bu yana takımda çok fazla forma bulamayan genç oyuncu, teknik direktör Fatih Terim'in verdiği şansları da değerlendiremedi. Süper Lig'de 10, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkan Emre Mor, takıma gol veya asist katkısında bulunamadı.
SOSYAL MEDYADA "GALATASARAY" YAZISINI SİLDİ
Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, genç oyuncunun takımdan gönderilmesi yönünde karar verdi. Bu gelişmenin ardından sosyal medya hesaplarındaki "Galatasaray" yazısını kaldıran Emre Mor'un, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere Premier Lig'de transfer görüşmesi yapmak için izin isteyen ve bir süredir görüşmelerini sürdüren Emre Mor, istediği takımı bulamayınca İstanbul'a dönerek çalışmalarına devam etti. Şu anda transferi için İngiltere dışından da bir takım bulduğu belirtilen Emre Mor'un yakın zamanda Galatasaray macerasını sonlandırması bekleniyor. Kaynak: DHA
GALATASARAY VE FENERBAHÇE FUTBOL TAKIMLARI ARASINDA 1909'DAN BERİ OYNANAN 400'E YAKIN MAÇTA HANGİ SONUÇ HİÇ OLMADI?
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