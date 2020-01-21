Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı!
İtalyan devi Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Roma, adı sık sık dev kulüplerle anılan yıldız oyuncuyu takımda tutma kararı aldı.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in takımdaki geleceği merak ediliyordu. Ara transfer döneminde adı Milan'la anılan milli yıldızımız için karar verildi. 22 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Roma, Zaniolo'nun sakatlığı sebebiyle Cengiz Ünder'i takımda tutma kararı aldı.
Transfer döneminde İtalyan devi Milan'a gideceği konuşulan Cengiz Ünder takımında kalıyor. Nicolo Zaniolo'nun yaşadığı uzun süreli sakatlığın Roma'nın bu kararı vermesinde etkili olduğu ve Milan'la transfer görüşmelerini durdurduğu ifade edildi.
Roma'dan Milan'a transferi gündeme gelen Cengiz Ünder'in takımda kalmasına karar verildi. Nicolo Zaniolo'nun sakatlığı nedeniyle ile Milan ile yapılan transfer görüşmeleri durduruldu. Cengiz Ünder, Roma'da yeniden ilk 11'e dönerken, Genoa karşılaşmasında takımının ilk golünü kaydetti.
Milan ara transfer döneminde Cengiz Ünder için kararlı adımlar atarken, Roma'ya 40 milyon euro bonservis teklifi yaptı. İlerleyen transfer görüşmelerinde Milan'dan Suso takası ve 10 milyon euro teklifi alan Roma, Nicolo Zaniolo'nun sakatlığı ile sarsıldı.
Ağır bir sakatlık geçiren genç oyuncunun boşluğu Roma'da endişelere neden oldu. Bu gelişmeler sonra Cengiz Ünder için Milan ile devam eden transfer görüşmeleri durdu ve milli futbolcumuz Roma'da kaldı.GENOA'YA GOL ATTI!
Cengiz Ünder sakatlık problemleri yaşadığı bu sezon yeniden golle buluştu. Roma'nın Genoa'ya konuk olduğu maçın 5. dakikasında Justin Kluivert'ın asistinde Cengiz Ünder topu ağlara gönderdi. Milli futbolcumuzun erken golüyle Roma, Genoa deplasmanında 1-0 öne geçti. Cengiz Ünder golden sonra büyük sevinç yaşadı..
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