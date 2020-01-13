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Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımları arasında 1909'dan beri oynanan 400'e yakın maçta hangi sonuç hiç olmadı?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.01.2020
GALATASARAY VE FENERBAHÇE FUTBOL TAKIMLARI ARASINDA 1909'DAN BERİ OYNANAN 400'E YAKIN MAÇTA HANGİ SONUÇ HİÇ OLMADI?

ve futbol takımları arasında 1909'dan beri oynanan 400'e yakın maçta hangi sonuç hiç olmadı? Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımları arasında 1909'dan beri oynanan 400'e yakın maçta hangi sonuç hiç olmadı? sorusunun yanıtı nedir? İşte, 13 Ocak tarihli son bölümde yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı…

ve futbol takımları arasında 1909'dan beri oynanan 400'e yakın maçta hangi sonuç hiç olmadı? Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımları arasında 1909'dan beri oynanan 400'e yakın maçta hangi sonuç hiç olmadı? sorusunun yanıtı nedir? İşte, 13 Ocak tarihli son bölümde yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı…

Doğru cevap: 7-0'lık Fenerbahçe galibiyeti

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