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Trabzonspor Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattı

SPOR
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
TRABZONSPOR BİLAL BAŞACIKOĞLU'NU KADROSUNA KATTI

Son dakika haberi... Devre arası döneminde ses getiren 'dan takıma bir takviye daha. Bordo mavili kulüp ile sözleşmesini fesheden 'nu kadrosuna kattı.

Kulübü, Hes Kablo 'dan ayrılan sol kanat oyuncusu ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllığına anlaştığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bilal Başacıkoğlu arasında, opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2019-20 sezonu için 162 bin 500 lira garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının şirketimiz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya, 2020-21 opsiyon sezonu için 2 milyon 750 bin lira garanti ücret, 2021-22 opsiyon sezonu için 2 milyon lira garanti ücret ödenecektir. Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir."

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