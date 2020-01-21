Trabzonspor Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattı
Son dakika haberi... Devre arası transfer döneminde ses getiren Trabzonspor'dan takıma bir takviye daha. Bordo mavili kulüp Kayserispor ile sözleşmesini fesheden Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattı.
Trabzonspor Kulübü, Hes Kablo Kayserispor'dan ayrılan sol kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllığına anlaştığını borsaya bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bilal Başacıkoğlu arasında, opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2019-20 sezonu için 162 bin 500 lira garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının şirketimiz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya, 2020-21 opsiyon sezonu için 2 milyon 750 bin lira garanti ücret, 2021-22 opsiyon sezonu için 2 milyon lira garanti ücret ödenecektir. Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Galatasaray kar yaptığını açıkladı
- Toroğlu:Terim tribünlere oynuyor! Başka şansı yok
- İşte Fatih Terim'in istediği stoper! Transfer an meselesi
- Beşiktaş'ta 2.8 milyon euro'luk kriz!
- Ersun Yanal'dan önemli değişiklik! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçı ilk 11'i
- Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı!
- Yıldız isim "Galatasaray" yazısını sildi! Yollar ayrılıyor
- İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Avcı'nın kurtarıcısı olacak
- Victor Moses Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı
- Arda Turan'dan Galatasaray'a transfer sinyali
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2018 2. dönem buzağı destekleri için tarih verildi!
- 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu çalışanlar için 2020 AGİ tablosu! AGİ çocuk parası kaç yaşına kadar ödenir?
- 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?
- Zeval kelimesi, eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı?
- Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?
- 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?
- Hangi adda bir hayvan yoktur? - Milyoner sorusu
- 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? 7 bin polis alımı POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?
- Kaçış sendromu hastalığı ne demek? Mehmet Ali Erbil hastalığı nedir?
- 100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?
- Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar 8. kez evlendi mi?