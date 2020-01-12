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İşte Galatasaray yönetimini düşündüren 5 sorun!

Ara transfer döneminde kadrosuna önemli oyuncular katan Galatasaray, ligin ikinci yarısına seri galibiyetler alarak başlamak istiyor. Taraftarların da yüzünü güldüren yeni transferler sonrası, önemli bir hava yakalamak isteyen teknik ekip planlarını bu doğrultuda gerçekleştiriyor. Sarı kırmızılı yönetim bir yandan takıma yapılan takviyeler üzerinde çalışırken diğer yandan da acil olarak çözülmesi gereken sorunlarla mücadele ediyor. İşte Galatasaray yönetimi ve teknik heyetin canını sıkan 5 önemli sorun.

Giriş Tarihi: 12.01.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 14:52
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İşte Galatasaray yönetimini düşündüren 5 sorun!

Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'de ilk yarıyı beklentilerin altında kalarak 27 puanla 7. sırada bitiren Galatasaray'da tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim ocak ayını işaret etmişti.

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İşte Galatasaray yönetimini düşündüren 5 sorun!

İkinci yarı taraftarlara daha farklı bir Galatasaray izletmek isteyen Terim ve ekibi, bu doğrultuda transfer girişimlerine başlamış ve Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı resmen renklerine bağlamıştı.

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İşte Galatasaray yönetimini düşündüren 5 sorun!

Ara transfer dönemine hızlı şekilde giren Galatasaray'ın kısa sürede çözüme ulaştırması gereken birçok konu ve problem var. Yönetim bir yandan Finansal Fair Play kriterlerine uyma adına ekonomik yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışırken, diğer taraftar kadroyu güçlendirme adına transfer için hamleler yapıyor.

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İşte Galatasaray yönetimini düşündüren 5 sorun!

İşte beş ana başlıkta, sarı kırmızılı teknik heyetin ve yönetimin ligin başlamasına son 5 gün kala çözmeye çalıştığı konular...

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İşte Galatasaray yönetimini düşündüren 5 sorun!

1) YABANCI SAYISI ŞİMDİDEN 18 OLDU
Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı kadrosuna katan, Linnes'i de A Takım kadrosuna dahil eden Galatasaray'da, yabancı oyuncu sayısı 18'e çıktı. Luyindama'nın sözleşmesini askıya alacak olan yönetimin, 3 yeni transfere de kadroda yer açılması gerekiyor.