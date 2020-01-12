İşte Galatasaray yönetimini düşündüren 5 sorun!

Ara transfer döneminde kadrosuna önemli oyuncular katan Galatasaray, ligin ikinci yarısına seri galibiyetler alarak başlamak istiyor. Taraftarların da yüzünü güldüren yeni transferler sonrası, önemli bir hava yakalamak isteyen teknik ekip planlarını bu doğrultuda gerçekleştiriyor. Sarı kırmızılı yönetim bir yandan takıma yapılan takviyeler üzerinde çalışırken diğer yandan da acil olarak çözülmesi gereken sorunlarla mücadele ediyor. İşte Galatasaray yönetimi ve teknik heyetin canını sıkan 5 önemli sorun.