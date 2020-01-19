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ING All-Star A Spor'da! CANLI

SPOR
Giriş Tarihi: 19.01.2020
ING ALL-STAR A SPOR'DA! CANLI

Basketbolun yıldızları  All-Star’da kozlarını paylaşıyor... 'nda 17.’si gerçekleştirilen bu önemli organizasyonu A Spor'dan naklen izleyebilirsiniz.

Türkiye Süper Ligi'nin yıldızlarının sahne alacağı All-Star 2020, 'da yapılıyor... 17.'si gerçekleştirilecek olan bu önemli organizasyon, son 2 yılda olduğu gibi yine Spor Salonu'nda başladı...

Saat 14.00'ten itibaren gerçekleştirilecek etkinliklerle başlayacak All-Star, A Spor ile Tivibu Spor 2'den yayınlanıyor...

ASpor CANLI YAYIN

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