ING All-Star A Spor'da! CANLI

Basketbolun yıldızları ING All-Star’da kozlarını paylaşıyor... Sinan Erdem Spor Salonu'nda 17.’si gerçekleştirilen bu önemli organizasyonu A Spor'dan naklen izleyebilirsiniz.

Türkiye Süper Ligi'nin yıldızlarının sahne alacağı ING All-Star 2020, İstanbul'da yapılıyor... 17.'si gerçekleştirilecek olan bu önemli organizasyon, son 2 yılda olduğu gibi yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda başladı...

Saat 14.00'ten itibaren gerçekleştirilecek etkinliklerle başlayacak All-Star, A Spor ile Tivibu Spor 2'den yayınlanıyor...