ING All-Star 2020 smaç yarışması nefesleri kesti |Video

A Spor ekranından canlı yayınlanan ve bu yıl 17 kez düzenlenen ING All Star 2020'de smaç yarışması nefesleri kesti. Emanuel Terry (Teksüt Bandırma), Nicholas Johnson (Türk Telekom) ve Onuralp Bitim'in (Pınar Karşıyaka) boy gösterdiği yarışmayı Pınar Karşıyaka forması giyen Onuralp Bitim kazandı.

Türkiye Süper Ligi'nin yıldızlarının sahne aldığı ING All-Star 2020, İstanbul'da gerçekleşti.. 17.'si gerçolan bu önemli organizasyon, son 2 yılda olduğu gibi yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.

Saat 14.00'te başlayan etkinlikler kapsamında All-Star 2020, A Spor ile Tivibu Spor 2'den yayınlandı.

Günler öncesinden biletlerin tükendiği organizasyonda Shane Larkin'in kaptanlığını yaptığı kırmızı takım ile Nando De Colo'nun önderliğindeki beyaz takım karşı karşıya geldi. Mücadeleyi De Colo'nun takımı 144-126 kazandı.



Ergin Ataman'ın yönettiği Kırmızı Takım'ın ilk beşinde Galatasaray Doğa Sigorta ve Anadolu Efes'ten ikişer isim varken, Aaron Harrison ve Zach Auguste ikilisine Shane Larkin ve Sertaç Şanlı'nın yanında Beşiktaş Sompo Sigorta'dan Shaq McKissic eşlik etti.

Ufuk Sarıca yönetimindeki Beyaz Takım ise Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo ve Melih Mahmutoğlu'nun yanında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'dan Jordon Crawford, Pınar Karşıyaka'dan Amath M'Baye ve Türk Telekom'dan Moustapha Fall beşlisiyle sahada yer aldı.

SMAÇ YARIŞMASINI ONURALP BİTİM 1. TAMAMLADI

All-Star organizasyonlarının büyük ilgi gören etkinliği smaç yarışmasını basketbolseverler merakla bekliyordu... ING Smaç Yarışması'nda Emanuel Terry (Teksüt Bandırma), Derrick Williams (Fenerbahçe Beko), Nicholas Johnson (Türk Telekom) ve Onuralp Bitim (Pınar Karşıyaka) boy gösterdi ve kazanan Onuralp Bitim oldu.