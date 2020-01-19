19 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
19.01.2020

ING All-Star 2020 smaç yarışması nefesleri kesti |Video

A Spor ekranından canlı yayınlanan ve bu yıl 17 kez düzenlenen ING All Star 2020'de smaç yarışması nefesleri kesti. Emanuel Terry (Teksüt Bandırma), Nicholas Johnson (Türk Telekom) ve Onuralp Bitim'in (Pınar Karşıyaka) boy gösterdiği yarışmayı Pınar Karşıyaka forması giyen Onuralp Bitim kazandı.

Türkiye Süper Ligi'nin yıldızlarının sahne aldığı All-Star 2020, 'da gerçekleşti.. 17.'si gerçolan bu önemli organizasyon, son 2 yılda olduğu gibi yine Spor Salonu'nda oynandı.

Saat 14.00'te başlayan etkinlikler kapsamında All-Star 2020, A Spor ile Tivibu Spor 2'den yayınlandı.

Günler öncesinden biletlerin tükendiği organizasyonda Shane Larkin'in kaptanlığını yaptığı kırmızı takım ile Nando De Colo'nun önderliğindeki beyaz takım karşı karşıya geldi. Mücadeleyi De Colo'nun takımı 144-126 kazandı.


Ergin Ataman'ın yönettiği Kırmızı Takım'ın ilk beşinde Galatasaray Doğa Sigorta ve Anadolu Efes'ten ikişer isim varken, Aaron Harrison ve Zach Auguste ikilisine Shane Larkin ve Sertaç Şanlı'nın yanında Beşiktaş Sompo Sigorta'dan Shaq McKissic eşlik etti.

Ufuk Sarıca yönetimindeki Beyaz Takım ise Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo ve Melih Mahmutoğlu'nun yanında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'dan Jordon Crawford, Pınar Karşıyaka'dan Amath M'Baye ve Türk Telekom'dan Moustapha Fall beşlisiyle sahada yer aldı.

SMAÇ YARIŞMASINI ONURALP BİTİM 1. TAMAMLADI

All-Star organizasyonlarının büyük ilgi gören etkinliği smaç yarışmasını basketbolseverler merakla bekliyordu... ING Smaç Yarışması'nda Emanuel Terry (Teksüt Bandırma), Derrick Williams (Fenerbahçe Beko), Nicholas Johnson (Türk Telekom) ve Onuralp Bitim (Pınar Karşıyaka) boy gösterdi ve kazanan Onuralp Bitim oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

All-Star 2020 smaç yarışması nefesleri kesti
All-Star 2020 smaç yarışması nefesleri kesti
Beşiktaş Sivasspor maçı canlı anlatım izle! | Video
Beşiktaş Sivasspor maçı canlı anlatım izle! | Video
Öyle bir 3'lük attı ki...
Öyle bir 3'lük attı ki...
All-Star'da Robinho şov
All-Star'da Robinho şov
ING All-Star 2020 şut yarışması
ING All-Star 2020 şut yarışması
Trabzonspor Kasımpaşa maçı |CANLI
Trabzonspor Kasımpaşa maçı |CANLI
Galatasaray Denizlispor maçı CANLI
Galatasaray Denizlispor maçı CANLI
Gaziantep FK – Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! | Video
Gaziantep FK – Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! | Video
Trabzonspor - Denizlispor maçının 90 dakikası
Trabzonspor - Denizlispor maçının 90 dakikası
Antalya'da gol sağanağı!
Antalya'da gol sağanağı!
Comolli istifa etmemiş ettirilmiştir
"Comolli istifa etmemiş ettirilmiştir"
Fatih Terim çılgına döndü! İşte o anlar
Fatih Terim çılgına döndü! İşte o anlar
Daha Fazla Video Göster