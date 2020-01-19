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Galatasaray Denizlispor maçı başladı |CANLI

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Giriş Tarihi: 19.01.2020 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020
GALATASARAY'IN DENİZLİSPOR |CANLI

Galatasaray ikinci yarıya evinde başlıyor. Sezonun ilk yarısında Denizlispor'a deplasmanda 2-0 yenilen sarı kırmızılılar bu kez sürpriz yaşamak istemiyor. Saat 16'da başlayan mücadele beIN Sports 1 ekranında naklen yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden takip edebilecekler.

Galatasaray ikinci yarıya evinde başlıyor. Sezonun ilk yarısında Denizlispor'a deplasmanda 2-0 yenilen sarı kırmızılılar bu kez sürpriz yaşamak istemiyor. Saat 16'da başlayan mücadele beIN Sports 1 ekranında naklen yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden takip edebilecekler.

Maçın hakemi ...

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İŞTE İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao

Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Mustafa, Tiago Lopes, Murawski, Onazi, Sacko, Aissati, Olcay, Rodallega

ASLAN EVİNDE SÜRPRİZ YAŞAMAK İSTEMİYOR

Ligin ilk yarısını istediği gibi geçiremeyen sarı-kırmızılı takım, 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 27 puanla devre arasına lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada girdi.

ise 6 galibiyet, 4 beraberilik, 7 yenilgiyle 22 puan topladı ve ilk yarıyı 11. sırada tamamladı.

Ligin ilk haftasında oynanan maçı Yukatel Denizlispor 2-0 kazanmıştı.

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