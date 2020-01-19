Antalyaspor - Göztepe maç sonucu: 0-3
Süper Lig’in 18. haftasında Antalyaspor, Göztepe’yi ağırladı. Mücadele, konuk takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Antalyasporlu futbolcular sahaya üzerinde, 'Futbola şiddetle değil, gönülden bağlan' yazılı pankartla çıktı.
Süper Lig 18. hafta maçında Göztepe, deplasmanda Antalyaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
11. dakikada Leschuk'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
16. dakikada Göztepe öne geçti. Soner Aydoğdu'nun sol kanattan ön kale direği hizasına ortasında, kaleci Boffin'den önce topa dokunan Halil Akbunar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
36. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Halil Akbunar'ın sağdan ortası sonrası altıpas içinde topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda, meşin yuvarlağa kaleci Boffin müdahale etti. Dönen topu tamamlayan Serdar Gürler, takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.
45+3. dakikada orta sahada Charles'tan topu kaparak hızla ilerleyen Napoleoni'nin pasıyla ceza sahasında buluşan Soner Aydoğdu, kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3.
Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
52. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Fredy'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
53. dakikada Amilton'un sol kanattan ortası sonrası defanstan seken topu önünde bulan Fredy'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
58. dakikada Amilton'un sol kanattan ortasına arka direk hizasında topla buluşan Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'nun müdahalesiyle oyun alanına döndü.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu karşılaşmayı tribünden izledi
76. dakikada Fredy'nin sağ kanattan ortasına arka direkte topa yükselen Chico'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
79. dakikada Serdar Gürler'in defans arkasına pası sonrası kaleci Boffin'le karşı karşıya kalan Jerome'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.
85. dakikada Antalyaspor kırmızı kart gördü. Gelişen Göztepe atağında kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Jerome, Kudryashov'un müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Karara hakemin kolunu çekerek itiraz eden Diego, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu pozisyona itirazları nedeniyle teknik direktör Tamer Tuna'nın yardımcısı Tahsin Tam'da hakem tarafından kırmızı kartla tribüne gönderilirken, penaltı kararı ise yardımcı hakemin ofsayt uyarısıyla iptal edildi.
Karşılaşma, Göztepe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
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