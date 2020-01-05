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Son dakika: Beşiktaş'ta 3 eksik...

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Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK...

İkinci yarı hazırlıklarını 'da günde çift idman yaparak geçiren , sabah kondisyon ağırlıklı çalıştı. Atiba ve dinlendirilme amacıyla idmana çıkmazken, soğuk algınlığı bulunan Ruiz, bugün de çalışmada yer almadı.

'in ikinci yarısı için 'da hazırlıklarını sürdüren , kampın üçüncü gününde kondisyon ağırlıklı çalıştı. Günde çift idman yaparak hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ın bu sabah yapılan antrenmanına, Atiba ve dinlendirildikleri için çıkmadı. Ayrıca dünden bu yana soğuk algınlığı nedeniyle hasta olan İspanyol savunmacı Victor Ruiz de antrenmana katılmadı.

Bireysel çalışmalarını sürdüren Dorukhan Toköz, salonda çalışmalarına devam ederken, da takımdan ayrı çalıştı. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla bir süre sohbet eden Burak, daha sonra yan sahaya geçerek bireysel antrenör eşliğinde takımdan ayrı özel programını sürdürdü.

Burak Yılmaz'ın yarın itibariyle takımla birlikte çal��şacağı açıklandı.

Öte yandan uzunu süredir sakat olan Douglas da, bu sabah yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, daha sonra fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı.

Antrenmanın ardından futbolcular otele giderken, Mısırlı yıldız Elneny'nin soğuma amaçlı düz koşu yapması da dikkatlerden kaçmadı. Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bu akşam basına kapalı olarak çalışacak.
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