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Shane Larkin'in hayali gerçek oluyor! A Milli Takım'ın formasını giyecek

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Giriş Tarihi: 05.01.2020
SHANE LARKİN'İN HAYALİ GERÇEK OLUYOR!

'in yıldız basketbolcusu , A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyecek.

'in yıldız basketbolcusu , A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyecek.

Başarılı oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerin ardından Shane Larkin'e Türk pasaportu çıkacak.

Shane Larkin, önümüzdeki sezondan itibaren Türk statüsünde Basketbol Süper Ligi'nde oynayabilecek.

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