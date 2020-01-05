Galatasaray'ın yeni transferi ilk idmanına çıktı
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
Fransa'nın Monaco takımından kiralanan Henry Onyekuru ayağının tozuyla ilk idmanına çıktı. Sarı kırmızılılar eski yıldızıyla transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti. Onyekuru bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi ve takımla birlikte antrenmana katıldı.
Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi..
Nijeryalı futbolcu, sarı kırmızılı takımın antrenmanına katıldı. Onyekuru, antrenman öncesi bir paylaşım yaparak "Yeniden başlıyoruz" yorumunu düştü.
Onyekuru geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giymiş daha sonra da kulübü Everton tarafından Monaco'ya satılmıştı.
Fransız ekibinde beklentilerin uzağında kalan yıldız isim, yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.
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