05 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray'ın yeni transferi ilk idmanına çıktı

SPOR
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
YENİ TRANSFER AYAĞININ TOZUYLA İDMANA ÇIKTI

'nın Monaco takımından kiralanan ayağının tozuyla ilk idmanına çıktı. Sarı kırmızılılar eski yıldızıyla  görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti. Onyekuru bu sabah 'ne geldi ve takımla birlikte antrenmana katıldı.

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, 'ne geldi..

Nijeryalı futbolcu, sarı kırmızılı takımın antrenmanına katıldı. Onyekuru, antrenman öncesi bir paylaşım yaparak "Yeniden başlıyoruz" yorumunu düştü.

Onyekuru geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giymiş daha sonra da kulübü Everton tarafından Monaco'ya satılmıştı.

Fransız ekibinde beklentilerin uzağında kalan yıldız isim, yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN