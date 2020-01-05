38 yaşında yeniden Milan'a transfer olan Ibrahimovic'in heykelini yıktılar
38 yaşında yeniden Milan'a transfer olan İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in Malmö'de dikilen heykeli 5. kez uğradığı saldırıda tamamen yıkıldı.
İtalya temsilcisi Milan ile sözleşme imzalayan yıldız futbolcu, uzun yıllar forma giydiği İsveç'in köklü takımlarından Malmö'nün rakibi olan İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) ekibi Hammarby'nin hisselerinin yarısını satın alması sonrası, saldırıların hedefi olmaya devam ediyor.
Malmö Güvenlik Teşkilatı Sözcüsü Thomas Söderberg, gece saldırıya uğrayan heykelin tamamen yıkıldığını ve başına da İsveç Milli Takımı forması geçirildiğini bildirdi. Saldırganların heykeli Malmö'de istemediğini belirten Söderberg, yere "Heykeli buradan taşıyın." yazıldığını kaydetti.
Zlatan Ibrahimovic'in yaklaşık 3 ay önce açılan heykeli daha önce de saldırılara uğramış ve yakılmaya çalışılmıştı. AA
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