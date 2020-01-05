Erman Toroğlu'ndan 'Zorlu' çıkışı: MHK Başkanı, Ali Koç’a niye hesap veriyor!
Usta yorumcu Erman Toroğlu, Zekeriya Alp ve Oğuz Sarvan’ın açıklamaları için, “Zekeriya Alp niye gidip kulüp başkanlarına hesap veriyor. Ali Koç tatmin oldu diyor, başkanın açıklamalarını dinliyoruz hiç memnun gibi değil" dedi.
Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve başkanvekili Oğuz Sarvan'ın basın toplantısı sonrasında açıklamalar yaptı.
BAŞKAN MEMNUN DEĞİL
A Spor'da konuşan Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in Zorlu AVM'deki buluşmasını değerlendirdi, "Zekeriya Alp niye gidip kulüp başkanlarına gidip hesap veriyor. Dün toplantıyı dinledim, Ali Koç tatmin oldu diyor, başkanın açıklamalarını dinliyoruz hiç memnun gibi değil" şeklinde konuştu.
HAKEMLİKTE ADALET YOK
Toroğlu, "Diyorlar ki Fenerbahçe maçları düzgün yönetilsin, Fenerbahçe şampiyon olur. Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın 2 penaltısı verilmedi, diyorlar Beşiktaş kötü oynadı, ver o penaltıyı bakalım ne olacak! O maçtan sonra Cüneyt Çakır, Avrupa'da kendisini kara listeye aldırdı. Okuyor musunuz Slovenya basınını? Orada diyorlar ki sarı kart verilecek bir pozisyona kırmızı kart gösterdi" ifadelerini kullandı. Erman Toroğlu ayrıca "Babası hakem olanlara tam puan veriyorlar, babası hakem olmayanlara ise düşük veriyorlar... Adalet yok ki Türk hakemliğinde!" yorumunda bulundu.
BALIK BAŞTAN KOKAR
Erman Toroğlu, "Balık, baştan kokar. Hatırlıyor musunuz? Fatih Terim, geçen sene bir hakemi çağırdığı zaman uyarı aldı. Öğrenci, profesör ilişkisi mi bu? Ama Zekeriya Alp, bir yere çağrıldığı zaman gidip görüşüyor" dedi.
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