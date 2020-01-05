05 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Erman Toroğlu'ndan 'Zorlu' çıkışı: MHK Başkanı, Ali Koç’a niye hesap veriyor!

SPOR
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
TOROĞLU: MHK BAŞKANI, ALİ KOÇ’A NİYE HESAP VERİYOR

Usta yorumcu , ve ’ın açıklamaları için, “Zekeriya Alp niye gidip kulüp başkanlarına hesap veriyor. tatmin oldu diyor, başkanın açıklamalarını dinliyoruz hiç memnun gibi değil" dedi.

Ünlü futbol yorumcusu , Başkanı ve başkanvekili 'ın basın toplantısı sonrasında açıklamalar yaptı.

BAŞKAN MEMNUN DEĞİL

A Spor'da konuşan Toroğlu, Başkanı ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in Zorlu 'deki buluşmasını değerlendirdi, "Zekeriya Alp niye gidip kulüp başkanlarına gidip hesap veriyor. Dün toplantıyı dinledim, Ali Koç tatmin oldu diyor, başkanın açıklamalarını dinliyoruz hiç memnun gibi değil" şeklinde konuştu.



HAKEMLİKTE ADALET YOK

Toroğlu, "Diyorlar ki Fenerbahçe maçları düzgün yönetilsin, Fenerbahçe şampiyon olur. maçında Beşiktaş'ın 2 penaltısı verilmedi, diyorlar Beşiktaş kötü oynadı, ver o penaltıyı bakalım ne olacak! O maçtan sonra , Avrupa'da kendisini kara listeye aldırdı. Okuyor musunuz Slovenya basınını? Orada diyorlar ki sarı kart verilecek bir pozisyona kırmızı kart gösterdi" ifadelerini kullandı. Erman Toroğlu ayrıca "Babası hakem olanlara tam puan veriyorlar, babası hakem olmayanlara ise düşük veriyorlar... Adalet yok ki Türk hakemliğinde!" yorumunda bulundu.

Erman Toroğlu'ndan Oğuz Sarvan ve Zekeriya Alp'in açıklamalarını canlı yayın değerlendirdi ERMAN TOROĞLU'NDAN OĞUZ SARVAN VE ZEKERİYA ALP'İN AÇIKLAMALARINI CANLI YAYIN DEĞERLENDİRDİ

BALIK BAŞTAN KOKAR

Erman Toroğlu, "Balık, baştan kokar. Hatırlıyor musunuz? , geçen sene bir hakemi çağırdığı zaman uyarı aldı. Öğrenci, profesör ilişkisi mi bu? Ama Zekeriya Alp, bir yere çağrıldığı zaman gidip görüşüyor" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN