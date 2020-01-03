Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
Son günlerde Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği yönünde oluşturulan gündem olumsuz sonuçlandı. Yıldız oyuncu, futboldaki son yıllarını Galatasaray'da tamamlamak isterken Başkan Mustafa Cengiz'den Arda Turan için veto geldi.
Sarı-kırmızılı yönetimin teknik heyetle yaptığı görüşmede Arda Turan ismi transfer için masaya dahi yatırılmazken az önce sona eren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi.
ARDA TURAN'IN TRANSFERİYLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMESİ... GALATASARAY BAŞKANI CENGİZ AÇIKLADI |VİDEO
Başkan Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.
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