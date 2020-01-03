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Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması

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Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
GALATASARAY'DAN ARDA TURAN AÇIKLAMASI

Son günlerde 'ın 'a döneceği yönünde oluşturulan gündem olumsuz sonuçlandı. Yıldız oyuncu, futboldaki son yıllarını Galatasaray'da tamamlamak isterken Başkan 'den Arda Turan için veto geldi.

Sarı-kırmızılı yönetimin teknik heyetle yaptığı görüşmede ismi transfer için masaya dahi yatırılmazken az önce sona eren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan , geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi.

Arda Turan'ın transferiyle ilgili son dakika gelişmesi... Galatasaray Başkanı Cengiz açıkladı |Video ARDA TURAN'IN TRANSFERİYLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMESİ... GALATASARAY BAŞKANI CENGİZ AÇIKLADI |VİDEO

Başkan Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.

Canlı yayında flaş Arda Turan yorumu: Bravo Galatasaray'a... |Video CANLI YAYINDA FLAŞ ARDA TURAN YORUMU: BRAVO GALATASARAY'A... |VİDEO

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