Canlı yayında flaş Arda Turan yorumu: Bravo Galatasaray'a... |Video

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ara transfer döneminde sarı kırmızılı takıma geri döneceği iddialarıyla ilgili son noktayı koydu. Başkan Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi. Bu gelişmeyi A Spor canlı yayınında değerlendiren Kemal Belgin, "Bravo Galatasaray'a..." dedi. İşte Belgin'in o açıklamaları...