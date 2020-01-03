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Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirdi

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Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
GALATASARAY, ONYEKURU VE SARACCHİ'Yİ KAP'A BİLDİRDİ

, Henry Onyekuru'nun kiralanması için Monaco ve 'nin kiralanması için RB Leipzig ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

eski oyuncusu Henry Onyekuru'nun kiralanması için Fransız ekibi Monaco ile, 'nin kiralanması için ise RB Leipzig ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

"Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

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