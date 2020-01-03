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Beşiktaş Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a kiraladı

SPOR
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
BEŞİKTAŞ ERDEM SEÇGİN, ÜMRANİYESPOR'A KİRALADI

Kulübü, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu 'in 'a kiralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Erdem Seçgin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

, genç futbolcusu 'in TFF 1. Lig ekiplerinden 'a kiralandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada; "Profesyonel oyuncularımızdan Erdem Seçgin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

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