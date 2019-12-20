Ağaoğlu'ndan Ünal Karaman mesajı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Denizlispor karşısında alınan mağlubiyet sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Ünal Karaman'a sahip çıktı. Başkan Ağaoğlu, "Biz ciddi bir kulübüz ve mağlubiyetle galibiyetle kimseyi gönderip kimseyi almayız." dedi.
Son olarak Süper Lig'de Denizlispor'a karşı beklemediği bir mağlubiyet alan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Ünal Karaman'la yolların ayrılacağı iddialarına sert tepki gösteren Ağaoğlu, vedalaşacakları oyuncular olabileceğini ifade etti.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Trabzonspor'da son Denizlispor mağlubiyeti keyifleri kaçırmıştı.
Trt Spor'a konuşan Ahmet Ağaoğlu son günlerde Ünal Karaman'la ilgili yapılan yorum ve haberlere sert tepki göstererek, "Biz ciddi bir kulübüz ve mağlubiyetle galibiyetle kimseyi gönderip kimseyi almayız." dedi.
Bu tür haberlerin ya kasıtlı ya da cahillikten yapıldığını söyleyen Ağaoğlu, evet bazı sorunlarımız var ama bunlar teknik heyetle bağlantılı değil. Ahmet Ağaoğlu Denizlispor maçında çok önemli bir avantajı dezavantaja çevirdiklerini ancak bunu önümüzdeki maçlarda telafi edeceklerini sözlerine ekledi.
Kulüp olarak doğru yolda olduklarını belirten Ağaoğlu ne zaman doğru işler yapıyoruz bu tür kötü niyetli haberler çıkıyor dedi.
"VEDALAŞACAĞIMIZ OYUNCULAR OLABİLİR"
Son günlerde çoktan transfer söylentileriyle ilgilide konuşan Ahmet Ağaoğlu "Transferde isimlere takılmaya gerek yok bu süreci hocamız Ünal Karaman'la yönetiyoruz o talep ediyor biz araştırıyor ve ona sunuyoruz, ekonomik anlamda kendimize uyan oyuncular alacağımız gibi vedalaşacağımız ya da kiralayacağımız oyuncular da olabilir " şeklinde konuştu.
Son olarak TFF'nin bütçe arttırımıyla ilgili konuşan Başkan Ağaoğlu, bu karar çıktığında tepki verdik ama biz o tepkiyi kendimizden çok ülke futbolu adına verdik ogün insanlar kendimiz için sandı ama bugün görüyoruzki futbol dünyası yine Trabzonspor'un çizgisine vede doğrusuna geldi.
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