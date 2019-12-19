Trabzonspor Ndiaye'nin peşinde
Devre arası transfer dönemine hazırlanan Trabzonspor, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Badou Ndiaye'yi listesine aldı. Bordo mavili yöneticiler Badou Ndiaye için girişimlere başlamaya hazırlanıyor.
Trabzonspor, Stoke City forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Badou Ndiaye için girişimlere hazırlanıyor.
İngiliz The Telegraph Gazetesi, Stoke City'nin Badou Ndiaye'nin maaş yükünden kurtulmak için gözden çıkardığını yazdı.
Gazeteye göre Trabzonspor, Senegalli futbolcuya talip. Eğer taraflar anlaşırsa bordo mavililer, eski G.Saraylı yıldızı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da transfer için bizzat devreye girdiği ve oyununun menajeriyle anlaşma zemin aradığı ifade ediliyor.
Bordo mavililerin bu transferi kısa sürede sonuçlandırması bekleniyor. (Hürriyet)
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