Trabzonspor stoperini buldu

Devre arası transfer dönemine hazırlanan Trabzonspor, aradığı stoperi buldu. Roozbeh Cheshmi'yi takibe alan bordo mavililerin, 26 yaşındaki kule stoperi beğendiği ortaya çıktı.

Trabzonspor'un gündemine takılan Roozbeh Cheshmi'nin takımı Esteghlal evinde Shahin'i 4-1 mağlup etti. 26 yaşında, 1.92 boyundaki stoper 90 dakika sahada kaldı. Bordo-mavili ekibin scout ekibi, Roozbeh Cheshmi'yi beğendi.

Teknik direktör Ünal Karaman'a olumlu bir rapor yazacakları öğrenildi. Yönetim, Esteghlal kulübüyle masaya oturacak. (Fotomaç)

YENİLGİYE TAHAMMÜL YOK

Fırtına bu sezon Süper Lig'de 4 maç kaybetmediği her dönem sonrası yenilgi tattı. 5. hafta Sivasspor'a kaybeden Trabzonspor, 10. haftada da Göztepe'ye mağlup oldu. Karadeniz ekibi yine 4 maçtır kaybetmiyor. Bu kez yenilgiye tahammülü yok.