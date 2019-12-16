Trabzonspor stoperini buldu
Devre arası transfer dönemine hazırlanan Trabzonspor, aradığı stoperi buldu. Roozbeh Cheshmi'yi takibe alan bordo mavililerin, 26 yaşındaki kule stoperi beğendiği ortaya çıktı.
Trabzonspor'un gündemine takılan Roozbeh Cheshmi'nin takımı Esteghlal evinde Shahin'i 4-1 mağlup etti. 26 yaşında, 1.92 boyundaki stoper 90 dakika sahada kaldı. Bordo-mavili ekibin scout ekibi, Roozbeh Cheshmi'yi beğendi.
Teknik direktör Ünal Karaman'a olumlu bir rapor yazacakları öğrenildi. Yönetim, Esteghlal kulübüyle masaya oturacak. (Fotomaç)
YENİLGİYE TAHAMMÜL YOK
Fırtına bu sezon Süper Lig'de 4 maç kaybetmediği her dönem sonrası yenilgi tattı. 5. hafta Sivasspor'a kaybeden Trabzonspor, 10. haftada da Göztepe'ye mağlup oldu. Karadeniz ekibi yine 4 maçtır kaybetmiyor. Bu kez yenilgiye tahammülü yok.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Barcelona'dan Sadık Çiftpınar mesajı
- Başkan Mustafa Cengiz'den flaş açıklama: Trabzonspor haklı
- Karavana attı
- Jahovic golden sonra neden 'Kartal' yaptı?
- İşte Galatasaray'ın devre arası transfer listesi!
- Steven Nzonzi'den flaş hamle! İşte istediği ücret
- Başkan Ahmet Nur Çebi ve taraftar arasında gergin anlar!
- Yüzde 30 aşılmayacak!
- İtalya'da Merih Demiral fırtınası! Sarri'den büyük övgü
- Fatih Terim Emre Mor hakkındaki kararını verdi
- Antalya'da feci kaza: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
- Roma, Bizans ve 7 Osmanlı padi��ahı yapmak istedi! Bin yıllık proje başlıyor
- Kanal İstanbul'un adı bile yetti! Silivri'de emlak piyasaları...
- İzmit'te hurda yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı
- Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli: Türkiye'nin ithal ettiği at, eşek, domuz eti yoktur
- Suriye’de neler oluyor? ABD, Mısır ve Suudi Arabistan uyruklu uzmanlar gönderdi
- Başkan Erdoğan'dan "Bu sevgiyi neye bağlıyorsunuz?" sorusuna yanıt
- Başkan Erdoğan'ın, "İncirlik kapatılır" sözleri dünya medyasında büyük yankı uyandırdı
- Kamikaze İHA'lar "Kargu-2" TSK envanterine giriyor
- Son dakika: Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 Fransa uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edildi
- ABD'den şaşırtan açıklama! "1 saatten kısa sürer"