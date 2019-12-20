Rodriguez için savaş çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Milan’da gözden çıkarılan Rodriguez iki ezeli rakip arasında savaş çıkardı. Fenerbahçe ve Galatasaray, İsviçreli sol bek için temaslarını hızlandırdı. Napoli de Rodriguez için teklif yaptı.Süper Lig'in 2. yarısına daha güçlü ve alternatifli bir kadro ile start vermek isteyen Fenerbahçe, sol bek mevkisi için çalışmalarına hız verirken İtalyan'dan önemli bir haber geldi. Footbal İtalia sitesi "Napoli ve Fenerbahçe Ricardo Rodriguez için Milan'a teklif yaptı" diye yazdı.
İLK TALİP OLAN GALATASARAY
Ancak Ricardo Rodriguez için ilk girişimi yapan kulübün Galatasaray olduğu biliniyor ve Sarı-Kırmızılılar bu transferden vazgeçmiş değil. Oyuncunun menajeri ile temlasları sürdür��yor.
OCAK AYI HAREKETLİ GEÇECEK
Tüm veriler dikkate alındığında ocak ayında son derece hareketli bir ara transfer dönemi futbolseverleri bekliyyor. Fenerbahçe ve G.Saray bu transferde tüm kozlarını ortaya koyacak.
YANAL DA TERİM DE ONAY VERDİ
Gerek Ersun Yanal'ın gerekse de Fatih Terim'in Rodriguez transferine onay verdiği de gelen haberler arasında. Milanlı sol bekin hangi kulübe transfer olacağı 20 gün içinde kesinlik kazanacak.
İSVİÇRE'NİN BANKOSU
Milan'da son haftalarda yedek kalan 27 yaşındaki Ricardo Rodriguez, buna karşın İsviçre Milli Takımı'nın banko oyuncusu. Şili asıllı sol bek 71 kez İsviçre Milli Takım formasını sırtına geçirdi.
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