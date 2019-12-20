Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi öncesi gülümseten paylaşım!
Giriş Tarihi: 20.12.2019 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlı ekip, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Paylaşım sosyal medyada taraftarlar arasında hızla yayılırken, görenlerden büyük beğeni topladı.
Süper Lig'in 16. haftası Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak.
Pazar günü Ülker Stadyumu'ndan oynanacak olan karşılaşma, saat 19:00'da başlayacak.
Zirveyi yakından ilgilendiren zorlu maç öncesi siyah-beyazlı ekip, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Video görüntülerinde Kara Kartallar, 2005 yılında Kadıköy'de Cordoba'nın kırmızı kart görmesiyle Daniel Pancu'nun kaleye geçtiği 4-3'lük galibiyetin gollerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
THE 🔚 pic.twitter.com/2D6pW8U1ar— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 19, 2019
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