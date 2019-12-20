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Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi öncesi gülümseten paylaşım!

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Giriş Tarihi: 20.12.2019 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
BEŞİKTAŞ'TAN DERBİ ÖNCESİ GÜLÜMSETEN PAYLAŞIM!

'in 16. haftasında oynanacak olan 'nda oynanacak olan - derbisi öncesi siyah-beyazlı ekip, hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Paylaşım sosyal medyada taraftarlar arasında hızla yayılırken, görenlerden büyük beğeni topladı.

'in 16. haftası - derbisine sahne olacak.

Pazar günü 'ndan oynanacak olan karşılaşma, saat 19:00'da başlayacak.

Zirveyi yakından ilgilendiren zorlu maç öncesi siyah-beyazlı ekip, hesabından bir paylaşımda bulundu.

Video görüntülerinde Kara Kartallar, 2005 yılında 'de Cordoba'nın kırmızı kart görmesiyle Daniel Pancu'nun kaleye geçtiği 4-3'lük galibiyetin gollerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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