Mesut Özil, PES oyunlarının Çin'deki sürümlerinden çıkarılıyor

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde (Doğu Türkistan) Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösteren Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in, PES oyunlarının Çin sürümlerinden çıkarılacağı belirtildi. Konuyla ilgili olarak oyunun Çin haklarını elinde bulunduran şirketten resmi açıklama geldi.

İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesinin haberine göre, PES'in Çin haklarını elinde bulunduran NetEase şirketi alınan karara ilişkin açıklama yaptı.

Mesut Özil'in PES 2020 Mobile dahil 3 oyundan çıkarılacağı kaydedilen açıklamada, "Alman oyuncu Özil, Çin hakkında sosyal medyada ölçüsüz bir açıklama yaptı. Açıklama, Çinli hayranlarının duygularını incitti ve sporun sevgi ve barış ruhuna zarar verdi. Bunu anlamıyor, kabul etmiyor ve affetmiyoruz." denildi.

UYGUR TÜRKLERİNE DESTEK VERMİŞTİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Özil, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki göstermişti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özil, Batı medyasında Doğu Türkistan haberleri yapılırken, Müslüman dünyasının buna sessiz kaldığını belirtmişti. Çin Merkez Televizyonu da (CCTV) Özil'in bu tepkisi karşısında Arsenal-Manchester City maçını yayından kaldırmıştı.