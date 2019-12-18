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Mesut Özil, PES oyunlarının Çin'deki sürümlerinden çıkarılıyor

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Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
MESUT ÖZİL İLE İLGİLİ FLAŞ KARAR!

'in Sincan 'nde () Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösteren 'in Türk asıllı Alman futbolcusu 'in, oyunlarının Çin sürümlerinden çıkarılacağı belirtildi. Konuyla ilgili olarak oyunun Çin haklarını elinde bulunduran şirketten resmi açıklama geldi.

İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesinin haberine göre, 'in haklarını elinde bulunduran NetEase şirketi alınan karara ilişkin açıklama yaptı.

'in PES 2020 Mobile dahil 3 oyundan çıkarılacağı kaydedilen açıklamada, "Alman oyuncu Özil, Çin hakkında sosyal medyada ölçüsüz bir açıklama yaptı. Açıklama, Çinli hayranlarının duygularını incitti ve sporun sevgi ve barış ruhuna zarar verdi. Bunu anlamıyor, kabul etmiyor ve affetmiyoruz." denildi.

UYGUR TÜRKLERİNE DESTEK VERMİŞTİ

ekiplerinden forması giyen Özil, Çin'in 'daki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki göstermişti.

hesabından açıklamada bulunan Özil, Batı medyasında Doğu Türkistan haberleri yapılırken, Müslüman dünyasının buna sessiz kaldığını belirtmişti. Çin Merkez Televizyonu da (CCTV) Özil'in bu tepkisi karşısında Arsenal-Manchester City maçını yayından kaldırmıştı.

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