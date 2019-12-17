ABD'den Mesut Özil'e destek
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
Mesut Özil'in Çin'de meydana gelen olaylara ilişkin yaptığı açıklamaya ABD'den destek geldi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; "Çin, Özil ve Arsenal'e sansür uyguluyor ama gerçekler üstün gelecek" ifadelerine yer verdi.
Mesut Özil'in sosyal medyada Uygur Türklerine destek vermesine tepki gösteren Çin, yıldız futbolcuya sansür uyguladı.
Arsenal'ın Manchester City ile oynadığı maçı yayınlatmayan Çin hükümeti, ülkede hizmet veren arama motorlarına, Mesut Özil'i bloke etme talimatı verdi.
ABD'DEN DESTEK
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; "Çin, Özil ve Arsenal'e sansür uyguluyor ama gerçekler üstün gelecek" ifadelerine yer verdi.
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