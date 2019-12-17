17 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD'den Mesut Özil'e destek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
ABD'DEN MESUT ÖZİL'E DESTEK

'in 'de meydana gelen olaylara ilişkin yaptığı açıklamaya ABD'den destek geldi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; "Çin, Özil ve 'e sansür uyguluyor ama gerçekler üstün gelecek" ifadelerine yer verdi.

'in sosyal medyada Uygur Türklerine destek vermesine tepki gösteren , yıldız futbolcuya sansür uyguladı.

'ın Manchester City ile oynadığı maçı yayınlatmayan Çin hükümeti, ülkede hizmet veren arama motorlarına, Mesut Özil'i bloke etme talimatı verdi.

ABD'DEN DESTEK

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; "Çin, Özil ve Arsenal'e sansür uyguluyor ama gerçekler üstün gelecek" ifadelerine yer verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN