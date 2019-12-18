Saffet Sancaklı'dan flaş açıklama: Türk futbolunda deniz bitti
MHP Kocaeli Milletvekili ve eski futbolcu Saffet Sancaklı, TBMM’de futbol gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Türk futbolunun ekonomik olarak kötü yönetildiğini belirten Sancaklı, “Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş’ın toplam borcu 9 milyar TL’ye ulaştı. Yöneticiler holdinglerini iyi yönetiyorlar ama kulüpler iflas etti. Benim futbolseverlere kötü bir haberim var: Türk futbolunda deniz bitti.” dedi.
MHP Kocaeli Milletvekili ve eski futbolcu Saffet Sancaklı, TBMM'de futbol gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Türk futbolunun ekonomik olarak kötü yönetildiğini belirten Sancaklı, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın toplam borcu 9 milyar TL'ye ulaştı. Yöneticiler holdinglerini iyi yönetiyorlar ama kulüpler iflas etti. Bankalar Birliği 8 ay önce müdahale etti, kulüplerin 12 milyar TL'lik borcunun 7 milyarını iki yıl ödemesiz öteledi. Ama devlet her seferinde size yardım edemez! " dedi.
BU MİLLETİ KANDIRMAYIN!
Büyük kulüplerin yıllık oyuncu giderinin 500 milyon TL olduğunu söyleyen Sancaklı, "Maşallah, holdinglerini çok iyi yönetiyorlar, aldı başını gidiyor holdingler; aynı adamlar kulüpleri de yönetiyor ama kulüpler iflas etti. Bankalar Birliği 8 ay önce müdahale etti, 12 milyar lira borcu vardı kulüplerin, 7 milyarını iki yıl ödemesiz öteledi. Adam boğuluyor, kafasından çıkardın, 2-3 nefes aldı, şimdi aşağıda devam et. Devlet her seferinde müdahale edemez size.İşin geldiği nokta yine rezillik.
Benim futbolseverlere kötü bir haberim var: Türk futbolunda deniz bitti. Yöneticiler çıkıp doğruyu anlatsın iflas ettik desin. Türk toplumunu kandırmaktan artık vazgeçin. Artık rol yapmayı ve yalan atmayı bırakın. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oyunculara ödediği para yıllık ortalama 500 milyon TL. Peki, ne oldu? Avrupa kupalarında var mıyız? Avrupa'nın ikinci, üçüncü sınıf takımlarının arkasında bitirdik; ya sonuncu olduk ya sondan 2. olduk. Hani bu oyuncular bizi uçuracaktı Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın futbolculara sene boyunca ödediği para 90 milyon TL. Diğerleri 500 milyon TL ödüyor, Hani sizin bu futbolcularınız uçacaktı, 40'ar gol atacaktı. Artık bu milleti kandırmayı bırakın. Yoksa bu işin gidişatı çok kötü" diye konuştu.
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