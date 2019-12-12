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Mesut Özil'den bir örnek davranış daha! Annesinin sözünden çıkmadı...

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Giriş Tarihi: 12.12.2019
MESUT ÖZİL'DEN BİR ÖRNEK DAVRANIŞ DAHA!

Yokluk içinde yetişen , annesi 'in sözünden çıkmadı. Yaptığı yardımlarla Afrikalı çocukların yüzünde gülücükler açtıran Özil, yine örnek bir davranışa imza attı.

Takvim geçtiğimiz günlerde Gülizar Özil'in, oğlu Mesut Özil'e yazdığı mektubu yayınladı. Milyonları duygulandıran mektupta şu ifadeler vardı: "Mesut, unutma hayatta hepimiz gibi bu dünyada misafirsiniz. Allah size bir yetenek verdi ama bunu sadece kendinize bakmanız için vermedi. Servetini muhtaç insanlarla paylaşmazsan, benim oğlum değilsin."



Bu sözleri evinin duvarına asan Özil, yine örnek bir davranışa imza attı. ülkesi Gana'da bulunan Mesut Özil Futbol Okulu'na yardım yaptı. Top, ayakkabı, forma ve okul araç gereçlerine kavuşan miniklerin yüzünde gülücükler açtı.



Çocuklar da teşekkür ettikleri Özil'e kara kalem çalışması yolladı.

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