Çinliler, Mesut Özil'in Uygur Türkleri ile ilgili açıklamalarını hazmedemedi!
Giriş Tarihi: 16.12.2019
İngiltere'deki futbol elçimiz Mesut Özil, Çin'e ilişkin bir metin paylaştı. Özil’in Uygur Türkleri ile ilgili açıklaması Çin’i kızdırdı. Arsenal-Manchester City maçı yayından kaldırıldı.İngiltere'deki futbol elçimiz Mesut Özil, Çin'e ilişkin bir metin paylaştı. Arsenal, "Kişisel görüşüdür" diye açıklama yaptı.
Ancak o mesaj, Çin'de tepkilere yol açtı. Devlet televizyonu da Arsenal-Manchester City maçını yayınlamama kararı aldı.
Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times, "Özil'in paylaşımının Çinli taraftar ve futbol yöneticilerini rahatsız ettiğini yazdı.
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