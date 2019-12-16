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Çinliler, Mesut Özil'in Uygur Türkleri ile ilgili açıklamalarını hazmedemedi!

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Giriş Tarihi: 16.12.2019
KİŞİYE 'ÖZİL!'

'deki elçimiz , 'e ilişkin bir metin paylaştı. Özil’in Uygur Türkleri ile ilgili açıklaması Çin’i kızdırdı. -Manchester City maçı yayından kaldırıldı.

'deki elçimiz , 'e ilişkin bir metin paylaştı. , "Kişisel görüşüdür" diye açıklama yaptı.
Ancak o mesaj, Çin'de tepkilere yol açtı. Devlet televizyonu da Arsenal-Manchester City maçını yayınlamama kararı aldı.




'nin yayın organı Global Times, "Özil'in paylaşımının Çinli taraftar ve futbol yöneticilerini rahatsız ettiğini yazdı.

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