13 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Basel - Trabzonspor mücadelesinde PKK/YPG provokasyonu! Türk taraftar paçavralara el koydu...

SPOR
Giriş Tarihi: 12.12.2019
BASEL - TRABZONSPOR MÜCADELESİNDE PKK/YPG PROVOKASYONU!

'un C Grubu'ndaki son maçında Basel ile oynadığı karşılaşma sırasında terör örgütü / yandaşları tarafından karşıtı pankart açıldı. Karşılaşmayı statta takip eden Türk taraftarlar, PKK/YPG lehine açılan paçavraya el koyarken iki grup arasında kavga çıktı. Olay güvenlik görevlilerinin tribüne gelmesiyle son buldu.

'nde 'un Basel ile oynadığı maç esnasında provokatif bir eylem gerçekleşti. Saint Jacob Park'ta oynanan maçın 37. dakikasında Basel taraftarının olduğu kale arkası tribününde terör örgütü / yandaşları, karşıtı pankart açtı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bunun üzerine Trabzonsporlu taraftarlar pankart açılan noktaya giderek Türkiye karşıtı pankarta el koydu. Yaşanan gerginlik sonrasında tribüne gelen güvenlik görevlileri olayların daha fazla büyümesine engel oldu.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Türk taraftarlar yaşananların ardından Basel tribünlerinde 'Türkiye, Türkiye' sloganları attı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN