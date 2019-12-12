Basel - Trabzonspor mücadelesinde PKK/YPG provokasyonu! Türk taraftar paçavralara el koydu...
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son maçında Basel ile oynadığı karşılaşma sırasında terör örgütü PKK/YPG yandaşları tarafından Türkiye karşıtı pankart açıldı. Karşılaşmayı statta takip eden Türk taraftarlar, PKK/YPG lehine açılan paçavraya el koyarken iki grup arasında kavga çıktı. Olay güvenlik görevlilerinin tribüne gelmesiyle son buldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un Basel ile oynadığı maç esnasında provokatif bir eylem gerçekleşti. Saint Jacob Park'ta oynanan maçın 37. dakikasında Basel taraftarının olduğu kale arkası tribününde terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türkiye karşıtı pankart açtı.
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Bunun üzerine Trabzonsporlu taraftarlar pankart açılan noktaya giderek Türkiye karşıtı pankarta el koydu. Yaşanan gerginlik sonrasında tribüne gelen güvenlik görevlileri olayların daha fazla büyümesine engel oldu.
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Türk taraftarlar yaşananların ardından Basel tribünlerinde 'Türkiye, Türkiye' sloganları attı.
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