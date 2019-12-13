İrfan Can golünü attı, asker selamı verdi
UEFA Avrupa Ligi’nde Alman temsilcisi ile grup aşamasındaki kader maçına çıkan Başakşehir’de İrfan Can Kahveci müsabakanın 44. dakikasında beraberlik golünü kaydettikten sonra sevincini asker selamı ile yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Alman temsilcisi ile grup aşamasındaki kader maçına çıkan Başakşehir'de İrfan Can Kahveci müsabakanın 44. dakikasında beraberlik golünü kaydettikten sonra sevincini asker selamı ile yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda oynayan Medipol Başakşehir, müsabakanın 44. dakikasında İrfan Can'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Takımının ilk golünü kaydeden İrfan Can, ceza sahası dışından attığı golün ardından sevincini yeniden asker selamı ile yaşadı.
A Milli Takım oyuncularının Avrupa Şampiyonaları elemelerinde attıkları gollerden sonra verdikleri asker selamına UEFA tarafından soruşturma başlatılmış fakat ceza tayinine yer olmadığı kararı verilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- TFF'den flaş limit açıklaması!
- Mönchengladbach Başakşehir |CANLI
- Wolverhampton Beşiktaş |CANLI
- Basel Trabzonspor |CANLI
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!
- Larkin milli takımda oynayacak mı?
- Beşiktaş, Wolverhampton'a 4-0 mağlup oldu
- Trabzonspor, Basel'e 2-0 mağlup oldu
- Basel - Trabzonspor mücadelesinde PKK/YPG provokasyonu!
- Başakşehir, B.Mönchengladbach'ı son dakikada bulduğu golle yenerek turladı!
- Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm izleyicilerle buluştu! Bir Zamanlar Çukurova 49. yeni bölüm fragmanı geldi mi?
- Ferrari detayı dikkat çekiyor… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri neler?
- Masterchef Cemre Alican sevgili mi? Masterchef Cemre ile Alican arasında şaşırtan gelişme!
- Masterchef eleme adayları kim? Masterchef’te bu hafta eleme potasında iki güçlü isim…
- Uzmanlardan uyuz salgını uyarısı! Uyuz belirtileri nelerdir? Uyuz hastalığı tedavisi nasıl yapılır?
- Faiz indirimi kararı geldi! 12 Aralık güncel kredi faiz oranları ne kadar? En uygun kredi hangi bankada?
- Sigaraya zam iddiası… 5 Ocak’ta Sigara fiyatlarına zam var mı? Güncel sigara fiyatları en ucuz sigara ne kadar?
- İçişleri Bakanlığı: Terörist sayısı ilk defa 500'lü rakamlara indi
- Şırnak'ta korkunç olay! 13 yaşındaki çocuğu boğazından bıçakladılar...
- Genç YouTuber arkadaşını öldürdü |Video
- Son dakika: Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı
- Trump, Yahudilere gözdağı verdi! Yahudilerden tepki geldi...