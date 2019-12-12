Başakşehir, B.Mönchengladbach'ı son dakikada bulduğu golle yenerek turladı!
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen temsilcimiz muhteşem bir geri dönüş sergileyerek son dakikada galibiyet golünü buldu ve bir üst tura adını yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile Medipol Başakşehir Almanya'da karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 tamamlanan mücadelenin 90. dakikasında 2-1 öne geçen Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkan tek temsilcimiz oldu.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
24. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Herrmann'ın sağ kanattan altı pas içine gönderdiği topu, Ponck uzaklaştırmak istedi, bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak Epureanu'ya çarptı ve az farkla yandan auta gitti.
31. dakikada Borussia Mönchengladbach etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Herrmann, penaltı noktası önünde bekleyen Wendt'e pasını attı. Wendt'in gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.
33 dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Lainer'in altıpas önüne yerden verdiği pasta, boş pozisyondaki Thuram meşin yuvarlağı rahat bir şekilde filelere gönderdi: 1-0.
44. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Clichy'nin pasıyla rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu çekti, kaleci Sommer'den de seken top ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
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