Abdülkadir Ömür'den sevindiren haber
Giriş Tarihi: 12.12.2019
Trabzonspor'un milli yıldızı Abdülkadir Ömür'den müjdeli haber geldi. Ameliyat olduğu Almanya'ya yeniden tedavi için dönen Abdülkadir Ömür'ün büyük gelişim kaydettiği belirtildi.
Menisküs bölgesinden geçirdiği ağır sakatlık sonrasında Almanya'da ameliyat olan Abdülkadir Ömür, Trabzon'a geri gelmişti.
Geçtiğimiz günlerde yeniden Almanya'ya giden ve rehabilitasyon sürecine giren 20 yaşındaki sağ kanattan sevindiren haberler gelmeye başladı. Sezonu kapatması beklenen Ömür ile ilgili doktorları büyük bir gelişim kaydettiklerini söyledi.
Mart alında oynamayı beklediğini dile getiren genç futbolcunun beklenenden daha erken bir zamanda formasına kavuşacağı belirtildi.
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