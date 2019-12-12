Arsenal'den Vitor Pereira'ya teklif iddiası!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Premier Lig temsilcisi Arsenal, tecrübeli antrenöre teklif götürdü.

Portekiz basınında yer alan habere göre Pereira, Everton'dan sonra Londra ekibinin de radarına girdi. Arsenal'i geçici olarak takımın eski futbolcularından Freddie Ljungberg çalıştırıyor. Pereira'dan önce Flamengo Teknik Direktörü Jorge Jesus'a teklif götüren Everton, ret yanıtını almıştı.

Geçtiğimiz günlerde Sky Sports'a açıklama yapan 51 yaşındaki teknik adam, Everton'dan gelen teklifin kendisini onore ettiği fakat gönlünün şu anda çalıştığı Şangay ekibinde olduğunu ifade etti.

Hürriyet'in haberine göre; Çin'de takımıyla iki senede bir şampiyonluk bir de üçüncülük alan Pereira'nın yıllık 35 milyon Euro civarında ücret kazandığı ve Çin Milli Takımı'ndan teklif aldığı iddia ediliyor.

Benfica, Olympiakos ve Şangay ekibinde kupalar kazanan Pereira, Fenerbahçe'de ise boş geçti.