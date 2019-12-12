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Arsenal'den Vitor Pereira'ya teklif iddiası!

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Giriş Tarihi: 12.12.2019
F.BAHÇE'NİN ESKİ HOCASINA DÜNYA DEVİ TALİP OLDU!

'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. temsilcisi , tecrübeli antrenöre teklif götürdü.

Portekiz basınında yer alan habere göre Pereira, Everton'dan sonra ekibinin de radarına girdi. 'i geçici olarak takımın eski futbolcularından Freddie Ljungberg çalıştırıyor. Pereira'dan önce Flamengo Teknik Direktörü Jorge Jesus'a teklif götüren Everton, ret yanıtını almıştı.

Geçtiğimiz günlerde 'a açıklama yapan 51 yaşındaki teknik adam, Everton'dan gelen teklifin kendisini onore ettiği fakat gönlünün şu anda çalıştığı Şangay ekibinde olduğunu ifade etti.

Hürriyet'in haberine göre; 'de takımıyla iki senede bir şampiyonluk bir de üçüncülük alan Pereira'nın yıllık 35 milyon Euro civarında ücret kazandığı ve Çin 'ndan teklif aldığı iddia ediliyor.

, ve Şangay ekibinde kupalar kazanan Pereira, 'de ise boş geçti.

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