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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ne olursa olsun teslim olmayacağız

SPOR
Giriş Tarihi: 12.12.2019
NE OLURSA OLSUN TESLİM OLMAYACAĞIZ

, Basel deplasmanı öncesi açıklamalarda bulundu. Karaman, Basel karşısında terlerinin son damlasına kadar savaşacaklarını söyledi.

, zorlu Basel deplasmanı öncesinde konuştu... Tecrübeli hoca, "Şartlar ne olursa olsun asla teslim olan bir takım olmayacağız. Karakterimizle bağdaşan bir durum değil" dedi.



Trabzonspor St. Jakob-Park Stadı'nda yaptığı idmanla Basel maçı hazırlıklarını tamamladı.

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