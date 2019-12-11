Trabzonspor Basel'e 19 kişiyle gitti
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre'nin Basel takımıyla mücadele edecek olan Trabzonspor, bu şehre 19 kişilik kadroyla gitti. İşte Trabzonspor'un İsviçre kafilesi...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın İsviçre temsilcisi Basel ile deplasmanda yapacağı maç için bu ülkeye gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya gelen bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Basel'e hareket etti.
Kafilede, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Filip Novak'ın yanı sıra Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge, Joao Pereira, Jose Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi ve Obi Mikel yer almadı.
Trabzonspor'un, Basel maçı için 19 kişilik kadrosunda şu futbolcular yer aldı:
Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Ivanildo Fernandes, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Ogenyi Onazi, Abdulkadir Parmak, Doğan Erdoğan, Kerem Baykuş, Behlül Aydın, Donis Avdijaj, Yusuf Sarı, Fıratcan Üzüm, Muhammet Akpınar, Caleb Ekuban.
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