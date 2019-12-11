PSG GS maçı şifresiz izleme yolları! CBC Sport uydu frekansı! CBC Sport nasıl izlenir?

PSG GS maçı şifresiz izleme yolları futbolseverler tarafından sorgulanıyor. CBC Sport uydu frekansı araştırılıyor. Bu akşam saat 23:00’te başlayacak karşılaşma için nefesler tutuldu. Maçı canlı izleme yolları sarı-kırmızılı taraftarların sorguladığı konulardan birisi. Karşılaşmanın yayın hakları beIN Sports’ta bulunuyor ve üyeliği olmayan futbolseverler maçı izleyemiyor. Peki, PSG GS maçı şifresiz izleme yolları nelerdir?

CBC Sport uydu frekansı PSG GS maçı şifresiz izleme yollarını araştıran futbolseverler tarafından merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında bu akşam saat 23:00'te PSG ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Taraftarlar PSG GS maçı şifresiz izleme yollarını sorguluyor. Karşılaşmayı ülkemizde beIN Sports üyeliği bulunan kişiler izleyebiliyor. Maçı yurt dışından yayınlayan birçok kanal bulunuyor. Azeri kanalı CBC Sport da bunlardan biri. Peki, CBC Sport uydu frekanıs nedir?

CBC SPORT NASIL İZLENİR?

CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

PSG GS MAÇI CANLI ANLATIM EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC SPORT UYDU VE FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

PSG GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR!

beIN Connect MENA

- beIN Sports MENA 12 HD

- beIN Sports MENA 6 HD

- beIN Sports Turkey 1 HD

- BT Sport Extra 4

- BT Sport Extra 5

- CBC Sport HD

- Cosmote Sport 7 HD

- Cytavision Sports 5 HD

- Eleven Sports 5 Portugal

- M. Liga de Campeones 4

- O2TV Sport 4 Czech

- Orange Sport 4 (svk)

- Polsat Sport Premium 3 PPV HD

- RMC Sport 1 HD - SportsMax 2 HD

- Telekom Sport RO 4 / HD

- TSN Malta 1 HD

- Viasat Hockey / HD

- ViaSport 2 HD (norge)

- Virgin Media Sport Extra 4 HD

- Ziggo Sport Extra