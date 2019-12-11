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Paris'te Türk taraftarlara çirkin saldırı! PSG taraftarları ile Galatasaraylılar arasında arbede çıktı

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Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
PARİS'TE TÜRK TARAFTARLARA ÇİRKİN SALDIRI!

Şampiyonlar Ligi'de 'ın deplasmanda ile oynayacağı maç öncesinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. Olaya çok sayıda güvenlik gücü müdahalede bulundu.

Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında bu akşam ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları arasında caddelerinde olaylar yaşandı. İddiaya göre PSG taraftarları, Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarının üzerine meşaleler atarak saldırdı.

Saldırı sonrası iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. Olaya çok sayıda güvenlik gücü müdahalede bulunurken, Galatasaraylı taraftarlar sloganlar atarak yaşanan olayı protesto etti.

Paris'te Türk taraftarlara çirkin saldırı! PSG taraftarları ile Galatasaraylılar arasında arbede çıktı PARİS'TE TÜRK TARAFTARLARA ÇİRKİN SALDIRI! PSG TARAFTARLARI İLE GALATASARAYLILAR ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

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