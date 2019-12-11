11 Aralık 2019, Çarşamba
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PSG Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS gruptan nasıl çıkar?

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Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
TERİM DEV MAÇIN 11'İNİ BELİRLEDİ!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında bugün Fransa’nın Paris Saint-Germain () ekibine konuk olacak , Avrupa kupalarında 285. karşılaşmasına çıkacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde PSG karşısında 6. maçına çıkıyor. Geride kalan 5 maçta 2 puan toplayan Galatasaray yoluna Avrupa Ligi’nde devam edilmek için PSG yenerek Club Brugge Real Madrid maçı sonucunu bekleyecek. İşte GS PSG maçının saati ve kanalı…

Şampiyonlar Ligi'nde istediğini alamayan grubun son maçında ile karşılacacak. Gruptan çıkma şansı kalmayan Galatasaray PSG yenerse, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak için Club Brugge Real Madrid maçının sonucunu bekleyecek. Peki PSG Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve kadrolar...

PSG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG Galatasaray maçı 11 Aralık Çarşamba günü Paris'te oynanacak. Zorlu maçında başlama saati 23:00 olarak açıklandı. Karşılaşma beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca tüm gelişmeler ahaber.com.tr'de olacak.

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