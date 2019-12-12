12 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Şampiyonlar Liginde bir üst tura yükselen takımlar belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 12.12.2019
DEVLER LİGİNDE SON 16 BELLİ OLDU

Şampiyonlar Liginde grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turuna adına yazdıran takımlar da netlik kazandı. UEFA Şampiyonlar Liginde bir üst tura yükselen 16 takım, bugün oynanan karşılaşmaların ardından belli oldu.

Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonunun grup aşaması, A, B ve D gruplarındaki 6 maçla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16'ya kalmayı garantileyen Saint-Germain, (A Grubu), , Tottenham (B Grubu) ve 'un (D Grubu) ardından tur atlayan son takım da belli oldu.

D Grubu karşılaşmalarında , 'yı, Juventus da 'i 2-0 yendi. Bu sonuçla puanını 10'a çıkaran Atletico Madrid, son 16 turu biletini aldı.

Grubu 6 puanla 3. sırada bitiren Bayer Leverkusen ise Salzburg, Inter, Benfica, Ajax, , ve gibi yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek takımlar arasına katıldı.

A, B ve D gruplarının son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

A GRUBU

Paris Saint-Germain (Fransa) Galatasaray: 5-0

Club Brugge (Belçika) - Real Madrid (): 1-3

B GRUBU

Bayern Münih () - Tottenham (İngiltere): 3-1

Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-0

D GRUBU

Bayer Leverkusen (Almanya) - Juventus (): 0-2

Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN