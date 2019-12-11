Galatasaray, PSG deplasmanında bozguna uğradı! PSG: 5 - Galatasaray: 0
Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray, Paris Saint Germain'in konuğu oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıda da kalesinde 3 gol gören Cimbom son maçında 5-0'lık sonuçla Avrupa'ya veda etti.
Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray, Paris Saint Germain'in konuğu oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıda da kalesinde 3 gol gören Cimbom son maçında 5-0'lık sonuçla Avrupa'ya veda etti.
KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı.
4. dakikada PSG gole yaklaştı. Bernat'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Sarabia topa gelişine vurdu ve sağ üst köşeye giden topu kaleci Muslera kurtardı.
20. dakikada orta alanda aldığı topla hareketlenen Lemina ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.
33. dakikada PSG 1-0 öne geçti. Neymar'ın ara pasıyla ceza sahası içerisine giren Mbappe'nin pasında topla buluşan Icardi, meşin yuvarlığı filelere bıraktı.
35. dakikada PSG farkı ikiye çıkardı. Neymar'ın pasıyla sağ çizgide topla buluşan Sarabia'nın uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Paris Saint-Germain'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
47. dakikada PSG 3-0 öne geçti. Mbappe'nin topuk pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Neymar sol çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu.
63. dakikada PSG farkı 4'e çıkardı. Neymar'ın pasıyla hareketlenen Mbappe sol çaprazdan ceza sahası içerisine girerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.
82. dakikada Donk cezası sahası içerisinde Mbappe'yi düşürdü ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Cavani kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0.
PSG, Galatasaray'a karşı sahasında oynadığı maçı 5-0 kazandı.
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