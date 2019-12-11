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PSG Galatasaray maçı radyodan dinle! PSG GS maçı canlı radyo yayını!

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Giriş Tarihi: 11.12.2019
PSG GALATASARAY MAÇI RADYODAN DİNLE! PSG GS MAÇI CANLI RADYO YAYINI!

PSG Galatasaray maçı canlı radyo yayını futbolseverler tarafından araştırılıyor. PSG GS maçı radyodan dinle! Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında PSG ile Galatasaray karşılaşıyor. Bu akşam saat 23:00’te başlayacak karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Maçı televizyondan izleme olanağı bulunmayan taraftarlar da PSG Galatasaray maçı canlı radyo yayını sorguluyor. İşte maçın radyo yayını!

PSG GS maçı canlı radyo yayını yoğun şekilde araştırılıyor. PSG Galatasaray maçı radyodan dinle! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son maçı Fransa deplasmanında PSG ile olacak. Sarı kırmızılı taraftarlar maçın canlı radyo yayını araştırıyor. PSG Galatasaray maçı radyodan dinleme yolları sorgulanıyor. beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak karşılaşma saat 23:00'te başlayacak. Maçı televizyondan izleyemeyecek futbolseverler de PSG GS maçı canlı radyo yayınını sorguluyor.

PSG GALATASARAY MAÇI RADYODAN DİNLE

Maçın radyo yayını bulunmuyor. Ancak aşağıdaki bağlantıya tıklayarak A Spor Radyo üzerinden maçla ilgili canlı yorumları dinleyebilirsiniz.

PSG GS MAÇI RADYO YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

GALATASARAY'IN KADROSU

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Micheal Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

PSG Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar! PSG GS şifresiz veren yabancı kanallar listesi! PSG GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR! PSG GS ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR LİSTESİ!
PSG Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS gruptan nasıl çıkar? PSG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? GS GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NE NASIL GİDER?

Sarı-kırmızılıların Avrupa'da yoluna devam etmesi için 3. olması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan Galatasaray, 3. olursa yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Son haftaya 2 puanla son sırada giren Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde yoluna devam edilmesi için PSG karşısında kazanması, Club Brugge'ın da Real Madrid karşısında puan kaybetmesi gerekiyor.

Son maçlar öncesi Paris Saint Germain grup liderliğini, Real Madrid ise ikinciliği garantiledi.

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