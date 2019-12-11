PSG Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar! PSG GS şifresiz veren yabancı kanallar listesi!
Şampiyonlar Ligi’nde PSG Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar hangileri? PSG GS maçı şifresiz veren yabancı kanallar listesi sorgulanıyor. Devler Ligi A Grubu son maçında Fransız ekibi PSG ile temsilcimiz Galatasaray Paris’te karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkma şansı bulunmayan sarı kırmızılı ekibin tek amacı kazanarak UEFA Avrupa Ligi’ne katılmak. Maçı canlı izlemek isteyenler PSG Galatasaray maçı şifresiz veren kanalları sorguluyor. İşte, maçı veren yabancı kanallar!
PSG Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar listesi merak konusu. PSG GS şifresiz veren yabancı kanallar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında oynanacak mücadele için nefesler tutuldu. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, PSG Galatasaray maçı şifresiz veren kanalları sorguluyor. Birçok yabancı kanal bu karşılaşmayı canlı yayınlayacak. Bu kanalları uydu alıcınız vasıtasıyla veya internet üzerinden izleyebilirsiniz.
PSG GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR!
beIN Connect MENA
- beIN Sports MENA 12 HD
- beIN Sports MENA 6 HD
- beIN Sports Turkey 1 HD
- BT Sport Extra 4
- BT Sport Extra 5
- CBC Sport HD
- Cosmote Sport 7 HD
- Cytavision Sports 5 HD
- Eleven Sports 5 Portugal
- M. Liga de Campeones 4
- O2TV Sport 4 Czech
- Orange Sport 4 (svk)
- Polsat Sport Premium 3 PPV HD
- RMC Sport 1 HD - SportsMax 2 HD
- Telekom Sport RO 4 / HD
- TSN Malta 1 HD
- Viasat Hockey / HD
- ViaSport 2 HD (norge)
- Virgin Media Sport Extra 4 HD
- Ziggo Sport Extra
CBC SPORT NASIL İZLENİR?
CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.
CBC SPORT UYDU VE FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500
PSG GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER
PSG muhtemel 11'ler: Navas, Meunier, T.Silva, Kimpembe, Bernat, Sarabia, Paredes, Gueye, Mbappé, Icardi, Neymar.
Galatasaray muhtemel 11'ler: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Falcao.
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