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Trabzonspor'da Sörloth müjdesi

SPOR
Giriş Tarihi: 07.12.2019
TRABZONSPOR'DA SÖRLOTH MÜJDESİ

Pazar günü Antalyaspor deplasmanında 3 puan için mücadele edecek olan Trabzonspor, sakatlığı bulunan Sörloth'un idmana çıkmasıyla moral buldu. Bordo mavililerin golcüsü Sörloth, Antalyaspor maçında görev bekliyor.

Fırtına yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki idmana sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz katılmazken, milli takım kampında sakatlanan Novak bir bölümünde takımla çalıştı.

Önceki gün sakatlık yaşayan Alexander Sörloth da idmana çıktı. Oldukça neşeli geçen çalışmada kahkahalar havada uçuşurken, taktik antrenmanı kazanan takım büyük sevinç yaşadı.

Futbolcuların teknik ekiple de sık sık şakalaşması dikkat çekti.

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