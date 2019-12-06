Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: İmzaları atalım

Başkan Ahmet Ağaoğlu iç transferde prensip anlaşmasına vardıkları Jose Sosa, Joao Pereira ve Filip Novak ile konuşarak, "İmzaları devre arasından önce atalım hem sizin hem bizim kafamız rahat olsun" dedi.

iç transferdeprensip anlaşmasınavardıklarıile konuşarak,hem sizin hem bizim kafamızrahat olsun" dedi.