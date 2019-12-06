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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: İmzaları atalım

SPOR
Giriş Tarihi: 06.12.2019
AHMET AĞAOĞLU: İMZALARI ATALIM

Başkan iç transferde prensip anlaşmasına vardıkları , ve ile konuşarak, "İmzaları devre arasından önce atalım hem sizin hem bizim kafamız rahat olsun" dedi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu iç transferde prensip anlaşmasına vardıkları Jose Sosa, Joao Pereira ve Filip Novak ile konuşarak, "İmzaları devre arasından önce atalım hem sizin hem bizim kafamız rahat olsun" dedi.

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